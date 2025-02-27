Το καταφύγιο Takis Shelter στην Κρήτη, που έχει γίνει θέμα συζήτησης παγκοσμίως, είναι το θέμα της ταινίας ντοκιμαντέρ «TAKIS.» που κάνει πρεμιέρα στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 12 Μαρτίου στις 22.00 στην αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη.

Παρακολουθούμε τη συναρπαστική ιστορία του Τάκη, πρώην ιδιοκτήτη ντίσκο, που θυσίασε τα πάντα για τη διάσωση αδέσποτων ζώων σε ένα ντοκιμαντέρ της Ελένης Αλαφούζου, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Ρουμπή και σενάριο της Άννας Ποδάρα.

Αφού πουλάει το νυχτερινό του κέντρο στην Ιεράπετρα, ο Τάκης βρίσκει κακοποιημένα σκυλιά σε έναν σκουπιδότοπο και αποφασίζει να τα φροντίσει. Όσο περισσότερα αδέσποτα βρίσκει, τόσο περισσότερο ασχολείται. Η τοπική κοινωνία τον θεωρεί τρελό, η οικογένειά του τον πηγαίνει σε ψυχολόγο, οι ευθύνες του ολοένα και μεγαλώνουν μέχρι που… χρεωκοπεί. Και τότε, συμβαίνει ένα θαύμα!

Σήμερα, έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο καταφύγιο ζώων, από το οποίο έχουν σωθεί 2.500 ταλαιπωρημένα σκυλιά και έχουν υιοθετηθεί 1.500, κυρίως στο εξωτερικό. Η διάθεσή του να κάνει το καλό έχει δημιουργήσει φαινόμενο χιονοστιβάδας. Στα social media είναι viral σύμβολο ελπίδας που αγγίζει τις καρδιές ανθρώπων σε όλο τον κόσμο ενώ εθελοντές έρχονται να τον βοηθήσουν από όλα τα μέρη του πλανήτη. Καθώς σηκώνει το βάρος αυτής της ευθύνης, προκαλεί ταυτόχρονα απορία και ανακούφιση στην τοπική κοινότητα.

Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Τάκης αλλάζοντας σταδιακά τη νοοτροπία των ντόπιων ενώ εξερευνά το πιεστικό ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων στην Ελλάδα και το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί η λύση των καταφυγίων. Οι δημιουργοί θίγουν βαθύτερα ερωτήματα για τους ανθρώπους που δοκιμάζουν τα όριά τους και αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των επιλογών τους.

Ντοκιμαντέρ «Takis.»

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ελένη Αλαφούζου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρουμπής

Έρευνα-Σενάριο: Άννα Ποδάρα

Σκηνοθέτης πεδίου: Νικόλαος Ποττάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Κανάκης

Ηχοληψία: Στυλιανός Κουπετώρης, Αριστείδης Στυλιανός

Πρωτότυπη Μουσική: Ερμής

Οργάνωση παραγωγής: Χρήστος Κάτσικας

Εκτέλεση παραγωγής: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΚΟΜΕ)

