Την αντικατάσταση δρομολογίων του Προαστιακού της Αθήνας με λεωφορεία, για σήμερα, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2025, ανακοίνωσε η Hellenic Train, λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Hellenic Train, τα ακόλουθα δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία:
- 1237 (Αεροδρόμιο- Πειραιάς) Θα πραγματοποιηθούν στάσεις στους Σταθμούς Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα, Αθήνα.
- 2534 (Αθήνα- Χαλκίδα)
- 2533 (Χαλκίδα- Αθήνα)
Δεν θα πραγματοποιηθούν στάσεις στους Σταθμούς Αγ. Ανάργυροι, ΣΚΑ, Αχαρναί, Δεκελεία, Δήλεσι και Αγ. Γεώργιο.
- 2539 (Χαλκίδα- Οινόη)
Τα ακόλουθα δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς από λεωφορεία:
- 2302 και 2304 (Πειραιάς- Κιάτο), θα υποκατασταθούν με λεωφορεία στο τμήμα Λιόσια- Κιάτο, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις εκτός από το Ζευγολατιό.
- 2530 (Αθήνα- Χαλκίδα), θα υποκατασταθεί με λεωφορείο στο τμήμα Αφίδναι- Χαλκίδα, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις εκτός από Δήλεσι και Αγ. Γεώργιο.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
- Τέμπη - Αποστολίδης (δικηγόρος συγγενών θυμάτων): Η κυβέρνηση είχε 100% λόγο για συγκάλυψη
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις συγκέντρωσεις των Τεμπών - Ποιοι δρόμοι κλείνουν και ποιες ώρες
- Καρατράντος στον ΣΚΑΙ 100.3: Οι ανατροπές στη διεθνή σκακιέρα με τη δεύτερη θητεία του Τραμπ και η Ελλάδα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.