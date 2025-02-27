Την αντικατάσταση δρομολογίων του Προαστιακού της Αθήνας με λεωφορεία, για σήμερα, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2025, ανακοίνωσε η Hellenic Train, λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Hellenic Train, τα ακόλουθα δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία:

1237 (Αεροδρόμιο- Πειραιάς) Θα πραγματοποιηθούν στάσεις στους Σταθμούς Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα, Αθήνα.

2534 (Αθήνα- Χαλκίδα)

2533 (Χαλκίδα- Αθήνα)

Δεν θα πραγματοποιηθούν στάσεις στους Σταθμούς Αγ. Ανάργυροι, ΣΚΑ, Αχαρναί, Δεκελεία, Δήλεσι και Αγ. Γεώργιο.

2539 (Χαλκίδα- Οινόη)

Τα ακόλουθα δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς από λεωφορεία:

2302 και 2304 (Πειραιάς- Κιάτο), θα υποκατασταθούν με λεωφορεία στο τμήμα Λιόσια- Κιάτο, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις εκτός από το Ζευγολατιό.

2530 (Αθήνα- Χαλκίδα), θα υποκατασταθεί με λεωφορείο στο τμήμα Αφίδναι- Χαλκίδα, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις εκτός από Δήλεσι και Αγ. Γεώργιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.