Από ανακοπή καρδιάς προκλήθηκε ο θάνατος της 19χρονης από την Κεφαλονιά, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που ήρθαν σε γνώση του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νεκροψία έδειξε ως αιτία θανάτου της 19χρονης την ανακοπή. Για τη χρήση ουσιών απάντηση θα δοθεί σε δύο εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή χθες στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα.

Aπό την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι τα τρία πρόσωπα βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη πριν από το περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι αρχές, ο ένας από αυτούς φέρεται να τη μεταφέρει, ενώ οι άλλοι δύο τον συνοδεύουν.

Οι δύο από τους εμπλεκόμενους προσήλθαν αυτοβούλως στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Παράλληλα, διενεργούνται κατ’ οίκον έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τ.Δ.Ε.Ε. Αργοστολίου.

