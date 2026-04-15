Με σπασμένα παράθυρα και ζημιές στα παρμπρίζ εντόπισαν το πρωί τα αυτοκίνητά τους, ιδιοκτήτες που τα είχαν σταθμεύσει σε σημείο, πέριξ του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το περιεχόμενο καταγγελίας που έγινε στην αστυνομία, πρόκειται για επτά τουλάχιστον οχήματα, τα οποία ήταν σταθμευμένα επί της Λεωφόρου Σενετάκη. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που διερευνούν την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

