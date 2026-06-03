Στο άνοιγμα της πλατφόρμας ntantades.gov.gr για τους γονείς, στην παραμετροποίηση του Προσωπικού Βοηθού για τα μικρά νησιά, στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί και στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.

Η κ. Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι ανοίγει σήμερα για τους γονείς η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», ώστε οι οικογένειες να μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Όπως ανέφερε, η πλατφόρμα για τους επιμελητές και τις επιμελήτριες άνοιξε πριν από περίπου έναν μήνα και τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα απαντά σε μια πραγματική ανάγκη των οικογενειών: οι επισκέψεις έχουν ξεπεράσει τις 81.000, οι οριστικές υποβολές αιτήσεων ανέρχονται σε περίπου 1.500, ενώ 650 αιτήσεις είναι ήδη ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες, καθώς έχει ελεγχθεί το σύνολο των δικαιολογητικών τους.

Το πρόγραμμα προβλέπει voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για γονείς που εργάζονται με μερική απασχόληση ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και μητέρες εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΔΥΠΑ, χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας.

Για να χαρακτηριστεί ένας γονέας ωφελούμενο πρόσωπο, το ετήσιο ατομικό εισόδημά του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Μετά την επιλογή επιμελητή ή επιμελήτριας και τη σύναψη συμφωνίας, το ποσό του voucher καταβάλλεται στον γονέα για την κάλυψη της φροντίδας του παιδιού. Επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να είναι και πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, όπως η γιαγιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχει ενταχθεί στο Μητρώο. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει ταυτόχρονα έως τρία παιδιά.

«Από σήμερα οι γονείς μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα των “Νταντάδων της Γειτονιάς” και να αναζητούν το πρόσωπο που θα φροντίσει το παιδί τους. Είναι μια πολιτική που σχεδιάστηκε πάνω σε μια πραγματική ανάγκη: να μπορεί ένας γονιός να εργάζεται ή να αναζητά εργασία, γνωρίζοντας ότι το παιδί του έχει ασφαλή φροντίδα από πιστοποιημένο πρόσωπο, κοντά στο σπίτι και στις ανάγκες της οικογένειας. Υπολογίζουμε ότι το πρόγραμμα θα καλύπτει περίπου 4.500 έως 5.000 παιδιά τον χρόνο», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στη συνέχεια, η Υπουργός αναφέρθηκε στον Προσωπικό Βοηθό και στην ειδική παραμετροποίηση του προγράμματος για τα μικρά νησιά. Όπως είπε, στα μικρά νησιά πολλές φορές δεν είναι εύκολο να βρεθεί διαθέσιμος Προσωπικός Βοηθός. Για τον λόγο αυτό, όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμοι βοηθοί, θα προβλεφθεί η δυνατότητα να αναλαμβάνει τον ρόλο συγγενικό πρόσωπο, με σαφές πλαίσιο και δικλίδες ελέγχου.

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται στις πραγματικές συνθήκες κάθε τόπου, ώστε να φτάνει και εκεί όπου είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστεί. Επισήμανε, επίσης, ότι η αμοιβή του Προσωπικού Βοηθού μπορεί να φτάσει έως και τις 2.000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τις ώρες και τις ανάγκες υποστήριξης.

Αναφερόμενη στο έκτακτο επίδομα παιδιού, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι, με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.

Η ενίσχυση αφορά σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και περισσότερους από 3 εκατομμύρια πολίτες. Όπως τόνισε η Υπουργός, η στήριξη της οικογένειας κρίνεται στην καθημερινότητα: στο σούπερ μάρκετ, στον παιδικό σταθμό, στο ενοίκιο, στους λογαριασμούς. Σε αυτή τη λογική, το έκτακτο επίδομα παιδιού έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για την οικογένεια, τη φροντίδα των παιδιών και την καθημερινή ασφάλεια των νοικοκυριών.

Στο στεγαστικό, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση μπορεί να καλύπτει από 70% έως 95% του κόστους, με ποσό που φτάνει έως τις 36.000 ευρώ. Στόχος είναι να δοθεί σε μια οικογένεια η δυνατότητα να ανακαινίσει το ακίνητό της είτε για να το διαθέσει προς μακροχρόνια μίσθωση είτε για να κατοικήσει η ίδια σε αυτό.

Πηγή: skai.gr

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