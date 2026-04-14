Πηγές της ΕΛΑΣ έδωσαν νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Συγκεκριμένα, οι κάμερες ασφαλείας στην πλατεία της πρωτεύουσας του νησιού έχουν καταγράψει τους τρεις συλληφθέντες να αφήνουν τη νεαρή γυναίκα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, εκεί που αργότερα τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρή.

Τα τρία άτομα θα υποβληθούν σε εξετάσεις αίματος και ούρων, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες πως είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του κοριτσιού, ενώ νωρίτερα είχε διαρρεύσει πως η σορός δεν φέρει εξωτερικά κανένα ίχνος τραυματισμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι η 19χρονη είχε κάνει την κράτηση του δωματίου στο οποίο συγκεντρώθηκαν, ώρες νωρίτερα πριν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της

Η ΕΛΑΣ είχε περάσει αρχικά χειροπέδες σε έναν 22χρονο και έναν 26χρονο. Το μεσημέρι της Τρίτης, 14 Απριλίου, ακόμη ένα άτομο παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος έχει στο παρελθόν συνδεθεί με υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ ο 26χρονος φέρεται να είναι πρωταθλητής της άρσης βαρών.

Πηγή: skai.gr

