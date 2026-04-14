Του Μάκη Συνοδινού

Μία 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα σήμερα, Τρίτη του Πάσχα, στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο έπειτα από σχετικό σήμα στο ΕΚΑΒ, το οποίο και εντόπισε νεκρή τη νεαρή γυναίκα, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Δύο άτομα συνελήφθησαν για έκθεση σε κίνδυνο της κοπέλας στο πλαίσιο της έρευνας της Αστυνομίας, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο, το οποίο ταυτοποιήθηκε και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και προχώρησε σε απόπειρες ανάνηψης, οι οποίες συνεχίστηκαν και στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν εμφανείς κακώσεις, ενώ φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν η νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.