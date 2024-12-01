Ένα 15χρονο κορίτσι που μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα επείγοντα της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Κατερίνης, έφερε στον κόσμο το μωρό της και μάλιστα μέσα στην τουαλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 15χρονη πήγε στην τουαλέτα και μόλις γύρισε ανέφερε στους νοσηλευτές ότι ήταν έγκυος και απέβαλε.

Το ιατρικό προσωπικό έσπευσε στην τουαλέτα και έτσι εντοπίστηκε το βρέφος στα σκουπίδια.

Το βρέφος διασωληνώθηκε άμεσα και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες χθες στις 6.30 απόγευμα η 15χρονη Ρομά έφθασε στο παιδιατρικό Ιατρείο των επειγόντων του νοσοκομείου Κατερίνης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Πήγε στην τουαλέτα χωρίς συνοδεία και εκεί γέννησε. Αρχικά εγκατέλειψε το μωρό ωστόσο στη συνέχεια αποκάλυψε τον τοκετό στη μητέρα της η οποία ενημέρωσε το προσωπικό που βρήκε το βρέφος στην τουαλέτα.

Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή, το διασωλήνωσαν και άμεσα διακομίσθηκε στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, «το βρέφος ζυγίζει 1.600 γραμμάρια και υπολογίζεται ότι γεννήθηκε 33 ή 34 εβδομάδων».

Σημειώνεται ότι η 15χρονη μητέρα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση (απόξεση) και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Κατερίνης.

Το προσωπικό του νοσοκομείου, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

