Φυλακές Κορυδαλλού: Επισκέπτρια προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στους άντρες της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Κορυδαλλού καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, γυναίκα επισκέπτρια κρατούμενου της Δ πτέρυγας επιχείρησε να περάσει δέματα, τα οποία είχε επιμελώς κρύψει επάνω της και τα οποία περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

Οι κινήσεις της κρίθηκαν ύποπτες από τους εξωτερικούς φρουρούς που εκτελούσαν υπηρεσία στο εξωτερικό θυρωρείου του Σωφρονιστικού Καταστήματος και σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν σε έξι συσκευασίες τα εξής:

- 67.8 γραμμάρια κοκαΐνης

- 40,7 γραμμάρια ηρωίνης

- 470,7 γραμμάρια Ινδική κάνναβη.

