Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού: Γυναίκα επισκέπτης προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά

Οι κινήσεις της κρίθηκαν ύποπτες από τους άντρες της εξωτερικής φρουράς των φυλακών

Φυλακές Κορυδαλλού: Επισκέπτρια προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στους άντρες της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Κορυδαλλού καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, γυναίκα επισκέπτρια κρατούμενου της  Δ πτέρυγας επιχείρησε να περάσει δέματα, τα οποία είχε επιμελώς κρύψει επάνω της και τα οποία περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

froura

Οι κινήσεις της κρίθηκαν ύποπτες από τους εξωτερικούς φρουρούς που εκτελούσαν υπηρεσία στο εξωτερικό θυρωρείου του Σωφρονιστικού Καταστήματος και σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν σε έξι συσκευασίες τα εξής:

- 67.8 γραμμάρια κοκαΐνης 
- 40,7 γραμμάρια ηρωίνης 
- 470,7 γραμμάρια Ινδική κάνναβη. 

narkotika

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: φυλακές Κορυδαλλού Ναρκωτικά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark