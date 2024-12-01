Πυροσβεστική: Συνεχίζονται οι κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω της κακοκαιρίας «Βora»

Τουλάχιστον 1758 κλήσεις έχει λάβει το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, από χθες, Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 11:00π.μ. έως και σήμερα, Κυριακή 01 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 13:30, λόγω της κακοκαιρίας «Βora» που σαρώνει τη χώρα μας.

Οι κλήσεις αφορούν σε κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς.

Συγκεκριμένα,

Στην Κεντρική Μακεδονία 620 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

432 κοπές δέντρων

50 αφαιρέσεις αντικειμένων

33 αντλήσεις υδάτων και

4 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο

Στο νησί της Λήμνου 92 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

58 αντλήσεις υδάτων και

34 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία

Τις απογευματινές ώρες χθες 30 Νοεμβρίου 2024, ανασύρθηκε από κοίτη χειμάρρου η σορός ενός (1) άνδρα.

Αεροπορικώς έχουν μεταβεί στο νησί της Λήμνου 25 πυροσβέστες από Αθήνα.

Στο νησί της Χίου 28 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

2 κοπές δέντρων

13 αντλήσεις υδάτων και

1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο

Στο νησί της Ρόδου 1.000 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

1 κοπή δέντρου

250 έλεγχοι για αντλήσεις υδάτων όπου ενέργειες έγιναν σε 25 περιπτώσεις και

80 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία

Αεροπορικώς έχουν μεταβεί 35 πυροσβέστες από Αθήνα με αντλητικά μηχανήματα και δυο (2) διασωστικές λέμβους. Επιπλέον ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από Πειραιά 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 18 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

14 κοπές δέντρων και

4 αντλήσεις υδάτων

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2024 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι βροχές και καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι και την Τρίτη (03-12-2024).

Το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Έκκληση για τον απεγκλωβισμό οικογένειας που βρίσκεται στην περιοχή Κανδύλι Ρόδου, απευθύνει χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

