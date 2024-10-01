Μία σπάνια περίπτωση τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο και συνάμα μια άκρως συγκινητική στιγμή για μια οικογένεια και ένας "σταθμός" για την Επιστήμη. Μία 55χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο γέννησε πριν από λίγες ημέρες τον εγγονό της, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο γυναικολόγος μαιευτήρας Αλέξανδρος Ζερβάκης, η κόρη ζει στην Αθήνα και η μητέρα στην Κρήτη.

«Η γιαγιά αποφασισμένη, με στόχο ζωής να βοηθήσει την κόρη της που γεννήθηκε με σύνδρομο MAYER-ROKITASKY-KUSTER-HAUSER τύπου 1, κατάσταση στην οποία υπάρχει συγγενής αγενεσία μήτρας ενώ υπάρχουν οι ωοθήκες για παραγωγή ωαρίων» - αναφέρει ο γιατρός, εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα σπάνιο σύνδρομο που καταγράφεται με πιθανότητα 1/5000 περίπου γεννήσεις ζώντων κοριτσιών και σημειώνονται 2-3 περιστατικά κάθε χρόνο στην Ελλάδα.

Το "ταξίδι" αυτό ξεκίνησε με δισταγμό και κατόπιν απογοητεύσεων, καθώς το ζευγάρι είχε ήδη προσπαθήσει χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στην περίπτωσή τους ο χρόνος δεν ήταν σύμμαχος. Έτσι για τη γιαγιά-παρένθετη χρειάστηκε να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις προκειμένου να μπορέσει να κυοφορήσει, ενώ παράγοντες δυσκολίας ήταν η προϋπάρχουσα υπέρτασή της, η ηλικία και το αυστηρό νομικό πλαίσιο.

Η προετοιμασία, οι επεμβάσεις, οι εξετάσεις, οι επιτροπές για εγκρίσεις από την Εθνική Αρχή Υπογονιμότητας πήραν δύο χρόνια. Η πρώτη εμβρυομεταφορά απέτυχε, η δεύτερη όμως - 2 μήνες πριν λήξει η άδεια για τελευταία εμβρυομεταφορά - πέτυχε!

Η γιαγιά αποδείχθηκε "στρατιώτης" και .... εγένετο μπέμπης 3,5 κιλά.

«30 χρόνια περίμενα και φοβόμουν αυτή τη στιγμή» είπε μετά τη γέννα η γυναίκα, που έκανε τα πάντα για την κόρη της πρωτίστως και δευτερευόντως για το εγγόνι της, σημειώνει ο γιατρός στην ανάρτησή του.

