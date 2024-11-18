Λογαριασμός
Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο

Η αστυνομία συνέλαβε μία 28χρονη, η οποία ήταν η υπεύθυνη του καταστήματος, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Στο νοσοκομείο 15χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής - λίγο πριν τις 5 το πρωί - μια 15χρονη κοπέλα, μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο που διασκέδαζε, στον Βοτανικό.

Η Αστυνομία συνέλαβε μία 28χρονη, υπεύθυνη του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρας, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. 

Το Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.

