Στο νοσοκομείο 15χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής - λίγο πριν τις 5 το πρωί - μια 15χρονη κοπέλα, μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο που διασκέδαζε, στον Βοτανικό.

Η Αστυνομία συνέλαβε μία 28χρονη, υπεύθυνη του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρας, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

