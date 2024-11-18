Στο νοσοκομείο 15χρονο κορίτσι μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής - λίγο πριν τις 5 το πρωί - μια 15χρονη κοπέλα, μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο που διασκέδαζε, στον Βοτανικό.
Η Αστυνομία συνέλαβε μία 28χρονη, υπεύθυνη του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρας, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Το Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.
Πηγή: skai.gr
