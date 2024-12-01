Επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης πέντε νεαρών ηλικίας από 21 έως 26 ετών, πραγματοποιεί η ΕΜΑΚ Ηρακλείου και η Π.Υ Ρεθύμνου στον Ψηλορείτη.

Πρόκειται για επιχείρηση διάσωσης υψηλού ρίσκου, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ ΜΠΕ από το Συντονιστικό Επιχειρήσεων, δεδομένου ότι υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, κατάσταση σκληρού πάγου και ομίχλης, 5 διασώστες της ΕΜΑΚ και 2 από την Π.Υ Ρεθύμνου, κατευθύνονται στην κορφή του Ψηλορείτη όπου έχουν εγκλωβιστεί οι πέντε νεαροί.

Συγκεκριμένα, εδώ και δύο μέρες οι νεαροί πραγματοποίησαν ανάβαση και κατέληξαν στο ξωκλήσι του Τιμίου Σταυρού στην κορυφή του Ψηλορείτη. Είχαν μαζί τους τρόφιμα, νερό αλλά όχι ατομικό εξοπλισμό για δύσκολες συνθήκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο Συντονιστικό, οι νεαροί δεν είχαν ενημερωθεί για την επερχόμενη κακοκαιρία, δεν είχαν μαζί τους τα προβλεπόμενα επιβίωσης αλλά και για επικοινωνία, όπως μπαταρίες.

Σήμερα το πρωί, η ομάδα ξεκίνησε την προσπάθεια να κατέβει από το βουνό, όμως οι ισχυροί άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ που πνέουν, δεν το επέτρεψαν. Ενημέρωσαν μέσω του 112 την πυροσβεστική, στελέχη της οποίας επικοινώνησαν με τους νεαρούς, τους έδωσαν οδηγίες καθώς επίσης ορίστηκαν ώρες και διαστήματα επικοινωνίας.

Οι διασώστες προσεγγίζουν την κορφή από τη νότια πλευρά του Ψηλορείτη, από τη Λοχριά, με την ελπίδα ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες από εκείνες του βόρειου σημείου που επέλεξαν να ανέβουν οι νεαροί και συγκεκριμένα από την πλευρά των Λειβαδιών Μυλοποτάμου, το σημείο του Λυγερού.

Ο πάγος ιδίως στην κορφή δημιουργεί συνθήκες σκληρού παγετού, η επιχείρηση σύμφωνα με την ενημέρωση του ΑΠΕ ΜΠΕ είναι πολύ δύσκολη και οι διασώστες αναμένεται να φτάσουν στον Τίμιο Σταυρό γύρω στι 4 το μεσημέρι αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχεδιασμό. «Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να απεγκλωβίσουμε την ομάδα των νεαρών. Από 12 το μεσημέρι μέχρι 6 το απόγευμα έχει δημιουργηθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας μετεωρολογικό το οποίο θα εκμεταλλευτούμε παρά την ομίχλη που επικρατεί», είπε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού της Περιφερειακής Διοίκησης Π.Υ Κρήτης.

«Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν όσοι θέλουν θα επιχειρήσουν αναβάσεις, είναι πως οφείλουν να συμβουλεύονται τα δελτία καιρού, να εφοδιάζονται καταλλήλως και επαρκώς και να έχουν διαθέσιμο εξοπλισμό για διαρκή επικοινωνία», ανέφερε ο αξιωματικός του Συντονιστικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

