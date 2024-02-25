Κύμα διψήφιων μειώσεων τιμών στους τιμοκαταλόγους σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων σούπερ μάρκετ αναμένεται από τον επόμενο μήνα, λόγω της εφαρμογής των νέων μέτρων κατά της ακρίβειας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς σημειώνει ότι, όπως προκύπτει από τους νέους τιμοκαταλόγους που αφορούν σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας, απορρυπαντικά και προϊόντα φροντίδας σπιτιού, οι τιμές είναι χαμηλότερες και το στοίχημα του αρμόδιου υπουργείου για αποκλιμάκωσή τους, κερδίζεται.

Ο κ. Πατελάς διευκρινίζει ότι το διάστημα που θα ακολουθήσει είναι κρίσιμο για τις εταιρείες του κλάδου προκειμένου να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για την καταναλωτική συμπεριφορά.

«Απαιτείται χρόνος ώστε να καταλάβουν οι εταιρείες πώς αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τη νέα αρχιτεκτονική τιμών και παράλληλα να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική των προσφορών τους. Το βέβαιο είναι ότι οι κατηγορίες προϊόντων προσωπικής φροντίδας, απορρυπαντικών και προϊόντων φροντίδας σπιτιού, όπου είχε γενικευτεί η τάση υψηλή τιμή σε συνδυασμό με μεγάλες προσφορές, εισέρχονται σε μια νέα εποχή τιμολόγησης».

Σε ό,τι αφορά στις ανατιμήσεις, ο κ. Πεταλάς σημειώνει: «Με την ανακοίνωση των μέτρων από το αρμόδιο υπουργείο, σε έναν μεγάλο βαθμό όχι μόνο πάγωσαν οι ανατιμήσεις αλλά ταυτόχρονα ορισμένες μεγάλες εταιρείες που είχαν ανακοινώσει ανατιμήσεις, τις ανέστειλαν. Αυτό δείχνει ότι τα μέτρα κινούνται σε θετική κατεύθυνση και έχουν αρχίσει να αποδίδουν».

Εστιάζοντας στον πληθωρισμό, χαρακτηρίζει σημαντική εξέλιξη την αποκλιμάκωσή του τους τελευταίους μήνες και επισημαίνει: «Παρατηρούμε σημαντική αποκλιμάκωση και του συνολικού πληθωρισμού και του πληθωρισμού των τροφίμων και αναμένουμε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση τους επόμενους μήνες» αναφέρει ο κ. Πεταλάς.

Υπενθυμίζεται ότι από 1η Μαρτίου τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο που προβλέπει μείωση της αρχικής τιμής σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, μείωση η οποία θα πρέπει να ισούται τουλάχιστον με το 30% του αθροίσματος των εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών που δίνουν οι προμηθευτές στους λιανεμπόρους

Ποια προϊόντα παρουσίασαν αύξηση και ποια μείωση στην τιμή

Το "ράλι" τιμών στα τρόφιμα συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αν και καταγράφηκε μια μικρή αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου του πληθωρισμού. Μπορεί τον Ιανουάριο, ο πληθωρισμός να διαμορφώθηκε στο 3,1% από 3,5% τον περασμένο Δεκέμβριο και έναντι 7% τον Ιανουάριο 2023 ωστόσο στην ομάδα «διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» "τρέχει" με 8,3% λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε πολλά βασικά είδη.

Συγκεκριμένα, σε μηνιαία σύγκριση σημειώθηκαν ανατιμήσεις σε:

αλλαντικά (5,7%),

ψάρια νωπά (1,2%),

γιαούρτι (2,8%),

ελαιόλαδο (6,8%),

λαχανικά νωπά (2,8%),

λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα (2%),

αλκοολούχα ποτά- μη σερβιριζόμενα (3,9%),

ηλεκτρισμό (0,7%),

φαρμακευτικά προϊόντα (0,8%),

μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (3,4%),

υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (1,6%),

εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (1,5%) και

ασφάλιστρα υγείας (14%).

Αντίθετα, οι τιμές μειώθηκαν σε:

ζυμαρικά (3,3%),

πουλερικά (1,8%),

γάλα νωπό πλήρες (4,4%),

γάλα νωπό με μειωμένα λιπαρά (4,8%),

τυριά (1,9%),

φρούτα νωπά (1,9%),

δημοτικά τέλη (1,5%),

φυσικό αέριο (13,5%),

πετρέλαιο θέρμανσης (1,1%),

υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης (3,8%),

καύσιμα αυτοκινήτου- βενζίνη (0,5%) και

ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (7,4%).

Σημειώνεται ότι λίγες μέρες πριν την εφαρμογή των μέτρων κατά της ακρίβειας, τα οποία ξεκινούν την 1η Μαρτίου, το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε νέα παρέμβαση για το «μπλοκάρισμα» των ανατιμήσεων.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα δούμε άμεσα μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης για τα νοικοκυριά» δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Σκρέκας. «Για να διασφαλίσουμε την απόλυτη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, υποχρεώνουμε τους προμηθευτές να πωλούν τα προϊόντα στο λιανεμπόριο σε "καθαρές" τιμές, (net pricing)».

Που επιβλήθηκε απαγόρευση διενέργειας προωθητικών ενεργειών για τρεις μήνες

Με σκοπό το αμοιβαίο όφελος για επιχειρήσεις και καταναλωτές, το υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε την εξαίρεση από την απαγόρευση διενέργειας προωθητικών ενεργειών- για τρεις μήνες- των προϊόντων για τα οποία έχει προηγηθεί αύξηση τιμής όσων βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης τους.

Η ρύθμιση αφορά 44 είδη προϊόντων για τα οποία απαιτείται πλέον ειδική σήμανση που θα αναγράφει «Προϊόν με κοντινή ημερομηνία λήξης» και η χρονική απόσταση από την ημερομηνία λήξης ποικίλλει για κάθε είδος από μία μέχρι και 30 μέρες.

Στόχος της παρέμβασης αυτής, μεταξύ άλλων, όπως έχει επισημάνει το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι να αντιμετωπιστούν και φαινόμενα σπατάλης τροφίμων (food waste) ή καταστροφής αποθεμάτων που θα μπορούσαν να διατεθούν σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές.

Τα προϊόντα που εξαιρούνται από την απαγόρευση διενέργειας προωθητικών ενεργειών - για 3 μήνες - εάν έχει προηγηθεί αύξηση τιμής, εφόσον είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης τους είναι τα παρακάτω: αρτοσκευάσματα (1 ημέρα), νωπό χοιρινό (1 ημέρα), νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου (1 ημέρα), νωπό μοσχάρι (1 ημέρα), γάλα φρέσκο πλήρες και με χαμηλά λιπαρά (1 ημέρα), σοκολατούχο γάλα (1 ημέρα), φυτικά ροφήματα (1 ημέρα), γιαούρτι και επιδόρπια γιαουρτιού (3 ημέρες), κρέμες και ρυζόγαλο (3 ημέρες), ψωμί και ψωμί για τοστ (3 ημέρες), γάλα υψηλής παστερίωσης -μακράς διάρκειας- πλήρες και με χαμηλά λιπαρά (5 ημέρες), χυμοί (5 ημέρες), αυγά (5 ημέρες), αλλαντικά (5 ημέρες), αναψυκτικά (10 ημέρες), μπύρα (10 ημέρες), νερό (10 ημέρες), σοκολάτα στερεή και ροφήματα (10 ημέρες), τυρί (10 ημέρες), σπορέλαια (10 ημέρες), ρύζι (10 ημέρες), βούτυρα και μαργαρίνες (15 ημέρες), μαρμελάδες και είδη επάλειψης (15 ημέρες), καφές συσκευασμένος (15 ημέρες), χαλβάς (15 ημέρες), όσπρια (20 ημέρες), φρυγανιές (20 ημέρες), ζυμαρικά (20 ημέρες), κονσέρβες (20 ημέρες), κατεψυγμένα ψάρια (20 ημέρες), γάλα εβαπορέ (20 ημέρες), χυμός τομάτας (20 ημέρες), σάλτσες και κύβοι ζωμών (20 ημέρες), μαγιονέζες (20 ημέρες), κέτσαπ (20 ημέρες), ελαιόλαδο (20 ημέρες), κατεψυγμένα λαχανικά (20 ημέρες), κατεψυγμένες ζύμες (20 ημέρες), ζάχαρη και γλυκαντικές ουσίες (20 ημέρες), προϊόντα βρώμης (20 ημέρες), κρέμα βρεφικής ηλικίας (20 ημέρες), τροφές για σκύλους σε κονσέρβα (30 ημέρες) και τροφές για γάτες σε κονσέρβα (30 ημέρες).

Επίσης επεκτείνεται και διευρύνεται η λίστα των προϊόντων που υπόκεινται σε έλεγχο για ανατιμήσεις και για τα οποία δεν μπορούν - σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε προωθητικές ενέργειες για τους επόμενους τρεις μήνες και επεκτείνεται και η λίστα των νωπών προϊόντων για τα οποία εφαρμόζονται «καθαρές τιμές» με την προσθήκη των κατηγοριών «νωπό κατσίκι» και «νωπό αρνί».

