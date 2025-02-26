Του Γιάννη Ανυφαντή

Αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη κατέθεσε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, δύο εικοσιτετράωρα πριν τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα και το επικείμενο συλλαλητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικηγόρος της κα Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία τηλεφώνησε το μεσημέρι στο Γραφείο Τύπου του Προέδρου της Βουλής, ζητώντας να συναντηθεί η Μαρία Καρυστιανού - παρουσία της δικηγόρου - με τον κ. Κακλαμάνη. Στο αίτημα απάντησε τηλεφωνικώς, η νομική σύμβουλος του Προέδρου, Κυριακή Πέρρου, ενημερώνοντας τη συνάδελφό της πως η κα Καρυστιανού θα πρέπει να στείλει email προς τον ΠτΒ, εκφράζοντας την πρόθεση του κ. Κακλαμάνη να γίνει η συνάντηση σε προσωπικό επίπεδο.

Στο email που απέστειλε το απόγευμα προς τον Πρόεδρο της Βουλής, η κα Καρυστιανού ζήτησε συνάντηση αύριο το πρωί στις 11.00, επιμένοντας στην επιβεβλημένη παρουσία της δικηγόρου της. Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης είπε πως την απάντησε ότι είναι ευπρόσδεκτη στο γραφείο του, το Σάββατο ή την Κυριακή το πρωί, χωρίς όμως την παρουσία δικηγόρου. «Δεν αντιδικεί η Βουλή με κανέναν πολίτη, δεν μπορεί να έρθει με δικηγόρο. Η Βουλή δεν έχει κανένα νομικό ζήτημα με κανένα πολίτη», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Πηγή: skai.gr

