Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ιατρικής εκκένωσης 10 παιδιών από τη Γάζα - Θα νοσηλευθούν σε ιατρικές δομές στην Ελλάδα

Η επιχείρηση ιατρικής εκκένωσης των παιδιών, οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο είχε και τον συντονισμό της επιχείρησης

Eπιχείρηση ιατρικής εκκένωσης 10 παιδιών από τη Γάζα

Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία επιχείρηση ιατρικής εκκένωσης δέκα παιδιών ασθενών και τραυματιών από τη Λωρίδα της Γάζας. Η επιχείρηση ιατρικής εκκένωσης των παιδιών, οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο είχε και τον συντονισμό της επιχείρησης.

Για τη μεταφορά τους ενεργοποιήθηκαν ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι Αιγυπτιακές Αρχές, ενώ πριν την αναχώρησή τους για την Αθήνα τα παιδιά νοσηλεύθηκαν στο Ελληνικό Νοσοκομείο Καΐρου.

Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους αφίχθησαν στην Ελλάδα με ειδική πτήση, προσφορά της AEGEAN.

Τα παιδιά θα νοσηλευθούν σε ιατρικές δομές της χώρας, ενώ οι συνοδοί θα φιλοξενηθούν σε δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πηγή: Skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Υπουργείο Εξωτερικών παιδιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark