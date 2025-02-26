Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία επιχείρηση ιατρικής εκκένωσης δέκα παιδιών ασθενών και τραυματιών από τη Λωρίδα της Γάζας. Η επιχείρηση ιατρικής εκκένωσης των παιδιών, οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο είχε και τον συντονισμό της επιχείρησης.

Για τη μεταφορά τους ενεργοποιήθηκαν ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι Αιγυπτιακές Αρχές, ενώ πριν την αναχώρησή τους για την Αθήνα τα παιδιά νοσηλεύθηκαν στο Ελληνικό Νοσοκομείο Καΐρου.

Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους αφίχθησαν στην Ελλάδα με ειδική πτήση, προσφορά της AEGEAN.

Τα παιδιά θα νοσηλευθούν σε ιατρικές δομές της χώρας, ενώ οι συνοδοί θα φιλοξενηθούν σε δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πηγή: Skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.