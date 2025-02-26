Συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, οι 2 ημεδαποί, 28 και 23 ετών, οι οποίοι είχαν αποδράσει βραδινές ώρες του Σαββάτου, 22 Φεβρουαρίου 2025, από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων των αστυνομικών του Α.Τ. Καλαμάτας, οι οποίοι με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους συγκεκριμένους πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2025, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Μάλιστα, όπως προέκυψε, σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσαν 3 καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές (κάθειρξη 8 ετών και φυλάκιση 4 και 2 μηνών αντίστοιχα).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

