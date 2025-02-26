Πέντε έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, σε περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ερευνών για την εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας, που έλαβε χώρα χθες (25/02) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν 9 υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι –κατά περίπτωση- κατηγορούνται για παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων, περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών, καθώς και για πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια.

Συνολικά, από τις σωματικές έρευνες, έρευνες σε οικίες και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και πιστόλι χωρίς σειριακό αριθμό, με -2- γεμιστήρες με -11- φυσίγγια η καθεμία,

-10,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

-4- μικροδέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -19,37- γραμμαρίων,

διαβατήριο και άδεια ικανότητας οδήγησης, εμφανώς πλαστά,

μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και

αναδιπλούμενος σουγιάς συνολικού μήκους -18- εκατοστών, με μήκος λάμας -8- εκατοστών.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, 2 κατηγορούμενοι προσπάθησαν να διαφύγουν, αρνούμενοι τον έλεγχο, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

