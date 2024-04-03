Θεσσαλονίκη: Έκτακτη χρηματοδότηση 13 εκατ. ευρώ για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων

Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 13 εκατ. ευρώ θα δοθεί στον δήμο Θεσσαλονίκης για να προχωρήσει σε νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων, με στόχο την μείωση του εντονου κυκλοφοριακού προβλήματος που έχουν προκαλέσει στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης τα έργα για το Fly Over.

“Με το άρθρο 2 της με αριθμό 116-7-29.03.2024-ΥΠ τροπολογίας-προσθήκης στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ψηφίστηκε σήμερα, ρυθμίζεται το ζήτημα της έκτακτης χρηματοδότησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, με το ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ, για την κάλυψη των δαπανών αποκομιδής των απορριμμάτων κατά τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να μειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος, λόγω των έργων στην υπερυψωμένη λεωφόρο Fly Over”, δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης.

“Ικανοποιείται έτσι το αίτημα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης για την κάλυψη της πρόσθετης αυτής δαπάνης. Η απόσυρση του μεγαλύτερου αριθμού των οχημάτων καθαριότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας”, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

