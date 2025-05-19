Για τον σεισμό 4,5 Ρίχτερ που αναστάτωσε τα ξημερώματα την Εύβοια και έγινε αισθητός στην Αττική, μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης.

«Είναι μια περιοχή με σχετικά ήπια σεισμικότητα. Δεν έχει μεγάλους σεισμούς κατά το παρελθόν, γενικά το ιστορικό είναι υπέρ της περιοχής», επεσήμανε αρχικά και διευκρίνισε:

«Από κει και πέρα βέβαια δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε αυτό. Η φύση κάνει πολλές φορές εκπλήξεις και έχει δώσει αρκετά ισχυρούς σεισμούς σε περιοχές που είχαν ιστορικό υποσεισμικότητας. Κοιτάζουμε τα ίδια τα δεδομένα, τα ίδια τα στοιχεία. Την είδατε τη σεισμικότητα πώς εξελίσσεται, αυτήν τη στιγμή πάνω από 40 σεισμοί έχουν συμβεί στην περιοχή. Έχουμε τον μεγαλύτερο 4,5, αλλά πριν είχαμε 4,1 - 4,4. Με αυτά τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν μπορούμε να είμαστε καθησυχαστικοί. Η ζώνη αυτή έχει αρχίσει να μας απασχολεί από το 2020- 2023. Εκεί έγινε το 5,1».

Παράλληλα, ο κ. Καραστάθης ενημέρωσε πως έχει σπάσει κάποιο κομμάτι στο Προκόπι. «Η εγγύτητα ακριβώς με την περιοχή την κατοικημένη είναι αυτή που μας απασχολεί περισσότερο. Δηλαδή, ακόμη και ένας μέτριος σεισμός κάτω από κατοικημένη ζώνη είναι τελείως διαφορετική περίπτωση από έναν 6,1 μακριά από κατοικημένες ζώνες, όπως τις προάλλες. Όταν είναι δίπλα σε αστικές περιοχές, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει κάποια άλλη περιοχή στον ελλαδικό χώρο που απασχολεί τους σεισμολόγους, απάντησε ότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει σημείο που να έχει διεγερθεί, πέραν της περιοχής μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, η οποία συνεχίζει να έχει κάποια δραστηριότητα. «Πρέπει να σας πω ότι έχουμε εγκαταστήσει με τη βοήθεια του ΟΤΕ και ένα σύστημα μιας οπτικής ίνας και υποβρύχιους αισθητήρες, παρακολουθώντας ενδελεχώς τη σεισμικότητα».

«Δηλαδή έχουμε βάλει ένα σύστημα που έχει μετατρέψει όλη αυτήν την υποθαλάσσια οπτική ίνα μεταξύ Ίου και Σαντορίνης σε υποβρύχιους αισθητήρες. Δεν εμπνέει όμως αυτό καμία ανησυχία.

