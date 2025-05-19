Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στη Ζαχάρω Ηλείας, μετά την είδηση ότι σημειώθηκε σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην περιοχή, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε.

Tο Εθνικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, δεν κατέγραψε σεισμική δόνηση στην περιοχή.

Οι πληροφορίες περί σεισμού όπως γράφει και το patris news πιθανόν να αποδίδονται σε σύγχυση με δεδομένα άλλης περιοχής.

Πηγή: skai.gr

