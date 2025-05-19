Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αναστάτωση στη Ζαχάρω μετά την είδηση για σεισμό 4 Ρίχτερ: Δεν καταγράφηκε δόνηση στην περιοχή

Tο Εθνικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών  -ο επίσημος φορέας παρακολούθησης σεισμικής δραστηριότητας στην Ελλάδα- δεν έχει καταγράψει κανένα σχετικό συμβάν στην ευρύτερη περιοχή

σεισμός

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στη Ζαχάρω Ηλείας, μετά την είδηση ότι σημειώθηκε σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην περιοχή, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε.

Tο Εθνικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, δεν κατέγραψε σεισμική δόνηση στην περιοχή. 

Οι πληροφορίες περί σεισμού όπως γράφει και το patris news πιθανόν να αποδίδονται σε σύγχυση με δεδομένα άλλης περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός Ζαχάρω Fake News
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark