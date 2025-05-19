Συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις καταγράφονται από χθες στη Βόρεια Εύβοια. Τα ξημερώματα η δόνηση των 4,5 Ρίχτερ έγινε αισθητή και στην Αθήνα, με τους επιστήμονες να εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ωστόσο, παρακολουθούν στενά το φαινόμενο.

Στο Προκόπι Εύβοιας έχει μεταβεί ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμης Λέκκας, λόγω της σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή.

«Είναι σε εξέλιξη μία ήπια σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Κεντρικής-Βόρειας Εύβοιας. Αυτή η δραστηριότητα έχει επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Περιλαμβάνει μικρούς σεισμούς που δεν υπερβαίνουν τους 5 βαθμούς και πολύ μικρότερους και το χαρακτηριστικό είναι ότι διαρκεί κάποιες μέρες αυτή η δραστηριότητα, με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Λέκκας.

Όπως ανέφερε, οι ζημιές που έχουν προκληθεί είναι περιορισμένες, κυρίως σε παλιά σπίτια, στο Προκόπι και στο Μαντούδι Ευβοίας.

«Τα νέα σπίτια, οι νέες κατασκευές δεν έχουν υποστεί ζημίες», σημείωσε ο καθηγητής και πρόσθεσε: «Σε πολύ παλιά σπίτια, τα οποία δεν είχαν καμία συντήρηση ή φροντίδα και δεν πληρούσαν τους ελάχιστους όρους κατοίκησης, οι ζημιές είναι κάπως μεγάλες. Ωστόσο, δεν έχουμε καταρρεύσεις. Στα πιο καινούργια σπίτια οι ζημιές είναι αμελητέες, κυρίως στην τοιχοποιία με κάποιες ρηγματώσεις, τριχοειδείς».

«Συνεπώς, δεν ανησυχούμε από την εξέλιξη του φαινομένου. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, έχουμε οργανωθεί επιχειρησιακά έτσι ώστε αν χρειαστεί να αναπτύξουμε δράσεις», τόνισε ο κ. Λέκκας.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) έχει μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να πραγματοποιήσει ελέγχους σε κτίρια.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις της βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πραγματοποιώντας περιπολίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν δεχθεί κάποια κλήση ούτε έχει χρειαστεί να επέμβουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

