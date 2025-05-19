Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας με επίκεντρο 3 χλμ ανατολικά - βορειοανατολικά του Προκοπίου Εύβοιας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 16,9 χλμ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 03:23 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Να θυμίσουμε ότι στις 9:56 το πρωί της Κυριακής, σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με περίπου το ίδιο επίκεντρο.

Οι τρεις σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στην Εύβοια και στην Αττική.

Μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και πως η περιοχή δίνει τέτοιους σεισμούς για διάστημα λίγων ημερών. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη αν ήταν ο κύριος σεισμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.