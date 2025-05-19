Καθησυχαστικός ο Ευθύμιος Λέκκας για τους σεισμούς στην Εύβοια: «Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στο ΕΡΤΝews για τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις στη Βόρεια Εύβοια.

«Είναι ο τρίτος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ το τελευταίο 24ωρο που έχει αρχίσει η σεισμική δραστηριότητα. Όπως είχα τονίσει από την αρχή θα είχαμε τέτοιους σεισμούς της τάξεως των 4 και 5 Ρίχτερ για τις επόμενες ημέρες. Αυτό το λέμε γιατί την ίδια εικόνα είχαμε και στις προηγούμενες σεισμικές διεγέρσεις. Το τεκτονικό καθεστώς της περιοχής είναι τέτοιο που μας δίνει αυτή την εικόνα. Δηλαδή σεισμούς από 4 έως 5 Ρίχτερ οι οποίοι εξελίσσονται μέσα στο χρόνο τριών τεσσάρων και πέντε ημερών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας ωστόσο παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες στους κατοίκους και στις Αρχές της περιοχής. Θεωρώ ότι θα παραμείνουν τα μεγέθη σε αυτό το επίπεδο» τόνισε ο κ. Λέκκας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 03:23 σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε τρία χιλιόμετρα Ανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας και είχε εστιακό βάθος16,9 χλμ.

