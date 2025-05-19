Λογαριασμός
Ιερέας έσωσε με ΚΑΡΠΑ τη ζωή 2χρονου παιδιού σε χωριό της Λήμνου

Το παιδί επανήλθε δύο φορές στη ζωή, λόγω της συγκινητικής προσπάθειας που κατέβαλε ο ιερέας και εν συνεχεία μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του νησιού

ΚΑΡΠΑ

Η τεράστια σημασία γνώσης πρώτων βοηθειών αποδεικνύεται μέσα από καθημερινά περιστατικά, όπου εκπαιδευμένοι πολίτες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, εφαρμόζοντας όσα έχουν εκπαιδευτεί, βοηθούν συνανθρώπους μας να κρατηθούν στη ζωή.

Ένα αντίστοιχο περιστατικό συνέβη σε χωριό της Λήμνου, όπου ιερέας, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες από εθελοντές εκπαιδευτές Τομέα Υγείας του Περιφερειακού Τμήματος Λήμνου-Αγίου Ευστράτιου, έσωσε τη ζωή 2χρονου παιδιού χωρίς αναπνοή, εφαρμόζοντας τεχνική ΚΑΡΠΑ.

Μάλιστα, το παιδί επανήλθε δύο φορές στη ζωή, λόγω της συγκινητικής προσπάθειας που κατέβαλε ο ιερέας και εν συνεχεία μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του νησιού.

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσκαλεί όλους τους πολίτες να εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες, οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για να σωθεί μια ζωή που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. στο www.redcross.gr

Πηγή: skai.gr

