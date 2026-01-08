Λογαριασμός
Αγροτικά μπλόκα: Κανονικά τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πέλλας προς και από Θεσσαλονίκη

Παρά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τα αγροτικά μπλόκα στη Χαλκηδόνα, όλα τα δρομολόγια ΚΤΕΛ Πέλλας από και προς Θεσσαλονίκη εκτελούνται κανονικά

Λεωφορείο ΚΤΕΛ σταθμός

Κανονικά εκτελούνται όλα τα δρομολόγια από και προς Θεσσαλονίκη, παρά τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν λόγω των αγροτικών μπλόκων στη Χαλκηδόνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΕΛ Πέλλας που αναρτήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Όπως επισημαίνεται, τόσο η επιβατική κίνηση, όσο και οι μεταφορές πραγματοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις, με την εξυπηρέτηση του κοινού να συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

