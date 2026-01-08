Κανονικά εκτελούνται όλα τα δρομολόγια από και προς Θεσσαλονίκη, παρά τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν λόγω των αγροτικών μπλόκων στη Χαλκηδόνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΕΛ Πέλλας που αναρτήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνεται, τόσο η επιβατική κίνηση, όσο και οι μεταφορές πραγματοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις, με την εξυπηρέτηση του κοινού να συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

