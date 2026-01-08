Βίντεο δείχνει τον άγριο ξυλοδαρμό του 31χρονου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας.

Προσοχή σκληρές εικόνες

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σημειώνεται πως λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι παραδόθηκε στην αστυνομία, ο 26χρονος που φέρεται ως ένας εκ των βασικών εμπλεκομένων στην υπόθεση του θανάτου του 31χρονου.

Παράλληλα, τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, παραδόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Ασφάλεια Πατρών, γνωρίζοντας πως αναζητούνται και ότι σε βάρος τους θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπόλοιπων ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.