Κινητοποιήσεις αγροτών: Κλειστά Τέμπη, Μπράλος και Κάστρο

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν από σήμερα και για 48 ώρες οι αγρότες, όπως προέκυψε από τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν έως αργά χθες το βράδυ. Έχουν αποκλείσει από το πρωί εθνικές οδούς και παρακαμπτήριους.

Την ίδια στιγμή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης με δηλώσεις του απηύθυνε νέα πρόσκληση στους αγρότες για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη, 13 Ιανουαρίου. Για τη συνάντηση, ο κ. Μαρινάκης έθεσε δύο όρους: 1)Να είναι αναλογική η εκπροσώπηση των αγροτών και 2)Να ανοίξουν οι δρόμοι.

Παράλληλα, ζητούν συνάντηση «με τον πρωθυπουργό, για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσής μας», όπως χαρακτηριστικά τονίζουν.

Πλήρης αποκλεισμός του κόμβου του Μπράλου

Σε πλήρη αποκλεισμό του κόμβου του Μπράλου, τόσο στην εθνική οδό όσο και στους παράδρομους και το επαρχιακό δίκτυο, προχώρησαν πριν από λίγα λεπτά οι αγρότες που ήταν συγκεντρωμένοι στο σημείο. Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεννόηση με συναδέλφους τους από την Αταλάντη και τον Δομοκό, πριν ακόμη φτάσουν τα τρακτέρ από την Καρδίτσα, τα οποία αναμένονται εντός της επόμενης ώρας.

Πλέον, η διέλευση από τη Λαμία προς την Αθήνα καθίσταται σχεδόν αδύνατη.

Αγρότες από τη Νίκαια απέκλεισαν τις σήραγγες στα Τέμπη - Η ΕΛΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων

Σε αποκλεισμό των σηράγγων στα Τέμπη προχώρησαν Θεσσαλοί αγρότες, από το μπλοκο της Νίκαιας, παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο σημείο, ενώ έβαλαν φωτιά σε μπάλες από άχυρο.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, όταν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από το μπλόκο της Νίκαιας και κινήθηκαν προς τις σήραγγες των Τεμπών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε προηγούμενη γενική συνέλευση.

Με την άφιξή τους, οι αγρότες απέκλεισαν τις σήραγγες, η οποία θα διαρκέσει 48 ώρες.

Η απόφαση τους αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους για ολικό αποκλεισμό των δρόμων, όπως αποφασίστηκε στο πανελλαδικό συντονιστικό.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι τα μέτρα και οι εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν δεν καλύπτουν τα βασικά τους αιτήματα και δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Σημειώνεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας διακόπτεται σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων) στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Πλαταμώνα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην ΠΕΟ Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς. Η διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 11:15 στον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τη Σήραγγα Τ1 και από τις 12:00 στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς, στο ύψος της διασταύρωσης Πυργετού.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό τόσο για τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη όσο και για εκείνα προς Αθήνα, ανάλογα με το μικτό βάρος τους. Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στους ανισόπεδους κόμβους Κιλελέρ, Βελεστίνου και Πλατυκάμπου.

Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας

Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας όσο και των παραδρόμων, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, προχώρησαν οι αγρότες που συγκεντρώνονται στην περιοχή κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Η τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι - Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ό χιλιόμετρο.

Όσον αφορά το ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου.

Έκλεισαν τη γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες

Σε αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχώρησαν οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, θα προχωρούσαν σε διήμερο αποκλεισμό από σήμερα στις 10 το πρωί.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου

Στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου -Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν λίγη ώρα μετά τις 11:00 σήμερα το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται, μέσω των κόμβων Κουβαρά και Χαλικίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων.

Σε 48ωρο αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων προχωρούν από τις 12:00 παραγωγοί στα διόδια Μαλγάρων - Πού αλλού θα σημειωθούν αποκλεισμοί

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα, προχωρούν από τις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθήνας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα.

Πάντως, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο και ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας του αγροκτηνοτροφικού τομέα.

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Η παρουσία των αγροτών στο σημείο έχει ενισχυθεί με αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης.

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έχουν στήσει νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια.

Στο μεταξύ, από τις 11.00 σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της παρακαμπτηρίου οδού στον κόμβο της Κουλούρας. Η διάρκεια των αποκλεισμών, καθ' όλη τη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησης που αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα, θα προσδιορίζεται κάθε φορά επιτόπου από τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, οι παραγωγοί θα διανέμουν κομπόστα ροδάκινου στους ακινητοποιημένους οδηγούς.

Ξεκινά σήμερα ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Σε διαφορετικές ώρες, αλλά με κοινό παρονομαστή τον 48ωρο αποκλεισμό, ξεκινούν σήμερα τις πολύωρες κινητοποιήσεις τους οι παραγωγοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αποφάσεις λήφθηκαν στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων που πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα, μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ι.χ επιβατικών οχημάτων θα αποφασίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού το τι μέλλει γενέσθαι.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα ι.χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα ι.χ επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διέλευσης των ι.χ επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 18:00, με αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Διήμερος αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας και τον κόμβο Φιλώτα επί της Εγνατίας Οδού από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν από τις 11:00 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση ύστερα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα. Παράλληλα, για σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00, ενέργεια που θα επαναλαμβάνουν περιοδικά στη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησής τους.

Οι παραγωγοί έχουν ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, «αλλά με τους δρόμους κλειστούς».

Αντίστοιχα, σε 48ωρο αποκλεισμό από τις 10:00 το πρωί προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν, μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι. Όπως τονίζουν, δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων που υπέβαλαν, ενώ δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας προχωρούν από τις 16:30 παραγωγοί της περιοχής

Με συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας, από τις 16:30 και για χρονικό διάστημα τρεισήμισι ωρών, οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Η απόφαση ελήφθη στη γενική συνέλευση των παραγωγών του Αγροτικού Συλλόγου Σκύδρας και υλοποιείται σε συνέχεια των κατευθύνσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Οι παραγωγοί θα μεταβούν στο σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και, όπως τονίζουν, στόχος της κινητοποίησης είναι να αναδειχθεί η ανάγκη άμεσων και ουσιαστικών παρεμβάσεων, ώστε να καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή. Οι επόμενες κινήσεις τους θα καθοριστούν από τις εξελίξεις πανελλαδικά.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών στην Πιερία λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο οδικό δίκτυο της περιοχής και αφορούν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα, μέχρι νεωτέρας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης, στο 438ο χιλιόμετρο, έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης, στο 434ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα εκτρέπονται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης προς την περιφερειακή οδό της πόλης ή, εναλλακτικά, προς την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κατερίνης (οδός Μουσών), ενώ στη συνέχεια εισέρχονται εκ νέου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης.

Στο μεταξύ, το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια στις γραμμές Θεσσαλονίκη - Αθήνα και αντίστροφα, παρά την κλιμάκωση των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων. Σημειώνει ωστόσο ότι καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις έως και πέντε ώρες. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας στον βασικό οδικό άξονα, γεγονός που επηρεάζει τους χρόνους μετακίνησης. Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι - Παλαιός Λεβέντης - Ορχομενός - Λιβαδειά - Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Ριτσώνας, στο 75ο χιλιόμετρο. Αντίστοιχα, στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας, με τα οχήματα να κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο - μέχρι στιγμής - την περιοχή του Μπράλου.

Πάτρα: Οι αγρότες απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό στον κόμβο της Εγλυκάδας και τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου στα Χανάκια Ηλείας

Σε νέες κινητοποιήσεις, με αποκλεισμούς δρόμων, προχωρούν από σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Ηλείας. Ειδικότερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της πόλης.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στον κόμβο Χανάκια και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό από τον κόμβο της Αμαλιάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

