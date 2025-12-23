Σοβαρό ατύχημα σε ανελκυστήρα σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου - Διασωληνωμένος ο συντηρητής του

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 σε ανελκυστήρα σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικός έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, τέθηκε σε λειτουργία το ασανσέρ.

Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και εγκλώβισε τον τεχνικό στην οροφή. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς» και έχει διασωληνωθεί, ενώ αστυνομικοί κάνουν έρευνες στον χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.