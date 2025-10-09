Αστυνομική επιχείρηση, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού, με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (6-10-2025) σε οικία στα Καλύβια, όπου μετά από συντονισμένη έρευνα, εντοπίστηκαν εντός της εν λόγω οικίας :

8 κιλά και 110 γραμμάρια ηρωίνης,

4 κινητά τηλέφωνα καθώς και

όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση της ηρωίνης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν εντός της οικίας και συνελήφθησαν 3 άτομα, 22χρονος, 19χρονος και 20χρονη, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Προηγήθηκε η διερεύνηση πληροφορίας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σχετικά με την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας ηρωίνης εντός οικίας στα Καλύβια, η οποία διακινείται από τους συλληφθέντες στην ευρύτερη περιοχή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

