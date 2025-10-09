Της Έλενας Γαλάρη

Απόλυτος ότι ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη ήταν εγκληματική ενέργεια εμφανίστηκε κατά την κατάθεσή του στο δικαστήριο ο γιος του.

Αναφερόμενος στην 24η Ιανουαρίου 2021, ημέρα που ο Σήφης Βαλυράκης δεν επέστρεψε από τη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όπου είχε βγει με το φουσκωτό για ψαροντούφεκο, ο Γιαννης Βαλυράκης είπε:

«Μετά από ώρες που τον περιμέναμε, δεχθηκαμε τηλεφώνημα από τον δύτη ότι βρέθηκε η σωρός.

Πήγαμε με την μητέρα μου στο νησί των Ονείρων. Είδαμε πολύ κόσμο. Της είπα κάτσε μέσα και μην βγεις αν δεν σου πω. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται να έχει τόσο κόσμο, ήταν νύχτα. Ήρθε ένας κύριος και μου είπε ότι είναι από το γραφείο Τελετών και πως είχε έρθει για να πάρει την σορό. Είδα τον πατέρα μου, ήταν σκεπασμένος με ένα μπουφάν. Το πρώτο που είδα ήταν το τραύμα στο χέρι του. Ο αντίχειρας ήταν κομμένος. Είπα ότι θέλω να τον δω. Έβγαλαν το μπουφάν. Βλέπω τον πατέρα μου χτυπημένο στο πρόσωπο σε πάρα πολλά σημεία. Είναι μία εικόνα που δεν ξεχνιέται. Τέσσερα χρόνια τώρα την έχω μπροστά μου.Ήμουν σε σοκ. Σκέφτηκα πως δέχθηκε επίθεση. Είμαι πεπεισμένος πως είναι εγκληματική ενέργεια», είπε ο μάρτυρας.

Νωρίτερα, ολοκλήρωσε την κατάθεσή της η χήρα του πρώην Υπουργού, η οποία έκανε λόγο για προσχεδιασμένη επίθεση.

Πρόεδρος: Το κίνητρο των κατηγορουμένων ποιο ήταν?

Μάρτυρας: Δεν το ξέρω.

Πρόεδρος: Από ποια στοιχεία συνάγετε ότι ήταν προσχεδιασμένη;

Μάρτυρας: Από το ότι τον περίμεναν.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι «υπήρχε κωλυσιεργία και άρνηση των Λιμενικών αρχών της Ερέτριας στην διερεύνηση του περιστατικού το οποίο εξαρχής θεώρησαν ατύχημα. Ζητούσαμε πληροφορία και δεν την είχαμε» είπε η μάρτυρας.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση παρόντες στο δικαστήριο για να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του θύματος ήταν πρώην υπουργοί, όπως ο Γιώργος Λιανης, Νίκος Σηφουνακης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, αλλά και η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και η καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλικογλου.

Για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη κατηγορούνται δύο ψαράδες, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έχουν αρνηθεί την κατηγορία.

Η δίκη διεκόπη για τη Δευτέρα.

