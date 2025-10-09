Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε αλιευτικό σκάφος, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο αλιευτικό καταφύγιο Αραχωβίτικων, στην Αχαΐα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αλιευτικό όσο και σε ένα παρακείμενο ερασιτεχνικό σκάφος αναψυχής που επίσης ήταν αγκυροβολημένο στην περιοχή.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας εκδόθηκε απαγόρευση απόπλου και για τα δύο σκάφη, έως την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.