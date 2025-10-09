Σε συμφωνία για τους όρους χρήσης του χιονοδρομικού κέντρου στο Περτούλι Τρικάλων ήλθαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και ο Δήμος Πύλης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επαναλειτουργία του έπειτα από δύο χρόνια που παρέμεινε κλειστό, λόγω εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel, αλλά και της ασυμφωνίας των εμπλεκόμενων μερών, κατά την προηγούμενη διετία, ως προς επιμέρους ζητήματα της παραχώρησης.

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου πρόκειται να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση, η οποία έχει ήδη λάβει έγκριση μέσω αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, ήτοι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Πύλης και της εταιρίας με την επωνυμία «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας - Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Πύλης».

Συγκεκριμένα, μέσω της συμφωνίας, το ΑΠΘ παραχωρεί για 25 χρόνια - με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης επιπλέον πέντε έτη - στον Δήμο Πύλης και στη Μονομετοχική, τη χρήση έκτασης συνολικού εμβαδού 57.447,06 τ.μ., εντός της οποίας αναπτύσσεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου, με σκοπό την εκτέλεση των έργων και τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου από την Μονομετοχική εταιρία.

Ο Δήμος Πύλης αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στις ενέργειες που θα προσελκύσουν επενδύσεις για την πλήρη ανάπτυξη και ανάδειξη του Χιονοδρομικού Κέντρου και να μεριμνήσει για την επαρκή χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού, της επέκτασης και της λειτουργίας του κέντρου, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με ετήσια χρηματοδότηση ύψους 50.000 θα συνδράμει στην εύρυθμη λειτουργία του κέντρου.

Ξεκινά άμεσα η αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία Daniel

Οι πρώτες εργασίες που θα ξεκινήσουν στο χιονοδρομικό κέντρο, προκειμένου να μπορέσει να επαναλειτουργήσει άμεσα, αφορούν την αποκατάσταση ζημιών, που προκλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας DANIEL τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι 370.000,00 ευρώ (Πρόγραμμα υπουργείου Εσωτερικών «Αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές, δίκτυα και εγκαταστάσεις του Δήμου Πύλης, λόγω της θεομηνίας Daniel») και καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης τους η 31-12-2025.

Σε ό,τι αφορά τις εργασίες εκσυγχρονισμού και επέκτασης του χιονοδρομικού κέντρου ο Δήμος Πύλης και η Μονομετοχική εταιρία θα συντάξουν τεχνική μελέτη και τον αναλυτικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση, καθώς το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής του.

Οι πίστες και υποδομές του χιονοδρομικού κέντρου

Το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου μαζί με όλες τις κύριες και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αναπτύσσεται σε ένα χώρο συνολικής έκτασης 65.645,54 τ.μ. Ο χώρος αυτός απαρτίζεται από τέσσερα γήπεδα που εξυπηρετούν το σύνολο των λειτουργιών του χιονοδρομικού κέντρου. Τα γήπεδα αυτά διαχωρίζονται ως εξής :

1) Γήπεδο εμβαδού 52.179,60 τ.μ., όπου είναι εγκατεστημένες οι αυτοτελείς και ανεξάρτητες εγκαταστάσεις, ήτοι οι πίστες, οι αναβατήρες, οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και ένα μικρό Σαλέ στην κορυφή της μεγάλης πίστας. Αναλυτικότερα οι υποδομές είναι οι εξής:

-Πίστα Βασίλης Tσιτσάνης (πίστα 1): Πρόκειται για την κεντρική κύρια πίστα μήκους 1.350 m. Έχει μικρή κλίση και είναι μέτριας δυσκολίας. Το μεγαλύτερο μέρος της χαρακτηρίζεται ως μπλε, ενώ στα τελευταία 350 μ. είναι πράσινη. Εξυπηρετείται από έναν εναέριο διθέσιο αναβατήρα κεκλιμένου μήκους 1574 m δυναμικότητας 750 ατόμων/ώρα (LIFT 1).

-Πίστα Τσίντζιρας (πίστα 2): Πίστα για αρχάριους που βρίσκεται στη βάση του χιονοδρομικού, με μήκος 400 m. Είναι πράσινη και εξυπηρετείται από δικό της συρόμενο αναβατήρα μήκους 313m (LIFT 2).

-Πίστα Αίθηκος (πίστα 3): Βρίσκεται δίπλα στις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, έχει μήκος 80m και εξυπηρετεί κυρίως τη σχολή σκι

και τα μικρά παιδιά. Έχει πράσινο χαρακτηρισμό και εξυπηρετείται από ένα baby lift μήκους 50m (LIFT 3).

-Βοηθητικούς χώρους (σαλέ, χώροι υγεινής, ιατρείο, ξύλινα λυόμενα οικήματα που στεγάζουν συλλόγους ορειβασίας, καταστήματα ενοκίασης εξοπλισμού σκι, σχολή εκμάθησης σκι, κίοσκι, μηχανοστάσιο, λιφτ, αποθήκες)

2) Γήπεδο εμβαδού 8.198,48 m2, όπου είναι εγκατεστημένο το κεντρικό Σαλέ, για την οποία έκταση ισχύει η με αριθμ. Πρωτ. 148994/2501/17.05.1984 Υπουργική Απόφαση.

3). Γήπεδο εμβαδού 2.085,66 m2, διαστρωμένο με 3Α, με χρήση Parking.

4). Γήπεδο εμβαδού 3.181,65m2, διαστρωμένο με άσφαλτο, με χρήση Parking.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.