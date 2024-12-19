Στον εισαγγελέα της Καλαμάτας πρόκειται να οδηγηθεί ο 35χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος 52χρονου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 35χρονος επιτέθηκε τις μεσημβρινές ώρες με μαχαίρι και τραυμάτισε στον 52χρονο την στιγμή που βρίσκονταν μέσα σε παραλιακό ξενοδοχείο, όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνισης.

Στην συνέχεια ο 52χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λίγη ώρα μετά αστυνομικοί συνέλαβαν τον 35χρονο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για την υπόθεση από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Σύμφωνα με πληροφορίες οικονομικές διαφορές φέρεται να είναι η αιτία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

