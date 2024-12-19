Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8K/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του ΑΣΕΠ εδώ
Πηγή: skai.gr
