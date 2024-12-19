Εκτός φυλακής οδηγεί απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών τον 25χρονο γνωστό τράπερ και τον 24χρονο φίλο του, που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν σοβαρά - για ασήμαντη αφορμή - έναν 23χρονο φοιτητή, σε κεντρικό μπαρ της Θεσσαλονίκης.

Το Δικαστήριο επέβαλε στον καθένα ποινή φυλάκισης 3 ετών, με αναστολή, κρίνοντάς τους ένοχους για το πλημμέλημα της βαριάς σωματικής βλάβης- κατά μετατροπή της κατηγορίας από βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), ενώ επιπλέον τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Στην κακιά στιγμή απέδωσαν το συμβάν οι δύο κατηγορούμενοι, που απολογούμενοι αναγνώρισαν ότι έκαναν λάθος και ζήτησαν συγγνώμη. Τόνισαν δε, πως όταν αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης επιχείρησαν να προσφέρουν στο θύμα τις πρώτες βοήθειες. «Νόμιζα ότι με ειρωνεύτηκε, έκανα λάθος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο 25χρονος μουσικός.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο 23χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του σε μπαρ της οδού Συγγρού, όταν αναγνωρίζοντας τον τράπερ τον πλησίασε και του απηύθυνε τη φράση «εσύ είσαι διάσημος». Τότε ο τράπερ, κατά το κατηγορητήριο, τον κάλεσε κοντά του και του απάντησε «τι είπες ρε, εγώ είμαι διάσημος», χτυπώντας τον αιφνιδιαστικά με το πρόσωπό του στο κεφάλι (κουτουλιά). Ο φοιτητής τραντάχτηκε κάνοντας ένα με δυο βήματα πίσω και χωρίς να προλάβει να αντιδράσει ο 24χρονος φίλος του τράπερ τον κλώτσησε με δύναμη στον θώρακα, με συνέπεια ο παθών να πέσει κάτω και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, χάνοντας για λίγα λεπτά τις αισθήσεις του.

Σχεδόν ένα 24ωρο αργότερα, όταν οι φίλοι του ανησύχησαν για την κατάσταση της υγείας του, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιματώματα, για την αφαίρεση των οποίων υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ, στη συνέχεια, νοσηλεύθηκε στη ΜΕΘ, λαμβάνοντας εξιτήριο ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία.

«Το παιδί μου μετά από πολύωρο χειρουργείο ήταν για 15 μέρες στη ΜΕΘ. Δεκαπέντε μέρες ήμασταν ζωντανοί-νεκροί. Ο γιος μου θα είναι ισόβια παραμορφωμένος και με ειδική φαρμακευτική αγωγή. Δεν θα έχει ποτέ ξανά κανονικότητα στη ζωή του χωρίς φαρμακευτική αγωγή» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο δικαστήριο η μητέρα του 23χρονου, καταθέτοντας ως μάρτυρας. Από την πλευρά του ο φίλος του φοιτητή που ήταν αυτόπτης μάρτυρας τού επεισοδίου κατέθεσε ότι ο 23χρονος «δεν έκανε κάτι, δεν προκάλεσε, ούτε ειρωνεύτηκε».

