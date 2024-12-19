Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η συμπληρωματική απολογία του σταθμάρχη Λάρισας στον εφέτη ανακριτή που διερευνά την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο σταθμάρχης απολογήθηκε στον εφέτη ανακριτή από τότε που ο τελευταίος ανέλαβε καθήκοντα στις 14 Μαρτίου του 2023. Η πρώτη απολογία του σταθμάρχη δόθηκε στην τακτική ανακρίτρια στις 5 Μαρτίου όταν και αποφασίστηκε η προφυλάκιση του. Τον περασμένο Αύγουστο λίγο πριν συμπληρωθεί το 18μηνο που είναι και το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης που μπορεί να επιβληθεί σε έναν κατηγορούμενο αποφυλακίστηκε με περιοριστικό όρο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο σταθμάρχης ρωτήθηκε για θέματα που αφορούσαν τη βάρδια του την επίδικη μέρα μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σταθμάρχης κατά την απολογία του επιμέρισε τις ευθύνες για την τραγωδία στο μηχανοδηγό της εμπορικής που έπρεπε να δει πως πήγαινε σε λάθος γραμμή, στους δύο άλλους σταθμάρχες της προηγούμενης βάρδιας και στο επιθεωρητή που τον έβαλε πέντε συνεχείς ημέρες βάρδιες σε έναν μεγάλο σταθμό.

Σήμερα επίσης κλήθηκε σε απολογία το υψηλόβαθμο υπηρεσιακό στέλεχος της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της την προηγούμενη εβδομάδα για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων δια παραλείψεως και για τα πλημμελήματα μεταξύ άλλων της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Ωστόσο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί από το νέο έτος.

Να σημειωθεί πως ο εφέτης ανακριτής εντόπισε επαρκείς ενδείξεις ενοχής και για ένα ακόμα στέλεχος του υπουργείου και η σχετική εντολή είναι στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα εφετών ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Μέχρι στιγμής οι κατηγορούμενοι για το δυστύχημα των Τεμπών ανέρχονται σε 41 εκ των οποίων οι εφτά διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος για όσα έγιναν μετά τη σύγκρουση δηλαδή τις παρεμβάσεις στο χώρο(μπάζωμα-ξεμπάζωμα) και την έρευνα σχετικά με τη φωτιά.

Τέλος ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ένας υπάλληλος ιδιωτικής εταιρίας που κλήθηκαν για εξηγήσεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για το θέμα με την μη αποστολή βιντεοληπτικου υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης έλαβαν προθεσμία για τον Ιανουάριο του 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.