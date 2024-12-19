Νεκρός βρέθηκε με τραύμα από μαχαίρι, ένας 52χρονος Έλληνας έξω από ξενοδοχείο στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα έκανε εργασίες ανακαίνισης στο ξενοδοχείο. Ως δράστης, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 35χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με τον 52χρονο. Ο 35χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος 52χρονου και σύμφωνα με πληροφορίες, οικονομικές διαφορές φέρεται να είναι η αιτία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Καλαμάτας, ο 35χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 52χρονο, με τη χρήση αιχμηρού αντικείμενου. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ στην κατοχή του 32χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.