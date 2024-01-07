Νέες «Ημέρες Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ το 2024 - Ο επόμενος σταθμός στην Αθήνα στις 26-27 Ιανουαρίου

Με τη διεξαγωγή νέων «Ημερών Καριέρας» το 2024, μία πρωτοβουλία η οποία εντάσσεται σε ένα σύνολο ενεργητικών πολιτικών και δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) επιχειρεί να ισχυροποιήσει τον διαμεσολαβητικό της ρόλο στην αγορά εργασίας, προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματική σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 24η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι, 12134), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, «η "Ημέρα Καριέρας" έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός, που έχουν «αγκαλιάσει» οι τοπικές κοινωνίες και έχει μεγάλη ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις, αλλά και από όσους αναζητούν εργασία, γεγονός που καταδεικνύεται από τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό συμμετοχών εταιριών και το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών.

Επίσης, τα αποτελέσματα που καταγράφονται τόσο για τους ανέργους όσο και για τις επιχειρήσεις είναι θετικά, καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, γίνονται προσλήψεις σε άμεσο χρόνο από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, με τη διαδικασία ανεύρεσης του κατάλληλου προσωπικού να συνεχίζεται και κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, με τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ έχει βοηθήσει σημαντικά το εργατικό δυναμικό να βρει σταθερές και ποιοτικές δουλειές και τις επιχειρήσεις να βρουν το κατάλληλο προσωπικό».

Με βάση τον έως τώρα σχεδιασμό, οι επόμενες «Ημέρες Καριέρας», που έχουν ήδη προγραμματιστεί, είναι τον Ιανουάριο στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη, τον Μάρτιο στο Ηράκλειο Κρήτης, τον Απρίλιο στο Κιλκίς, τον Μάιο στον Βόλο και τον Ιούνιο στη Χαλκίδα.

Ο επόμενος σταθμός η Αθήνα

Στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ, που θα πραγματοποιηθούν στις 26 και στις 27 Ιανουαρίου 2024 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, άνεργοι, αλλά και όσοι αναζητούν μία καλύτερη δουλειά ή ακόμα και μία διαφορετική επαγγελματική ευκαιρία, έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιριών από πολλούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, που διαθέτουν κενές θέσεις εργασίας και χρειάζονται προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα και τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες.

Μέχρι στιγμής, στη διήμερη εκδήλωση πρόκειται να συμμετάσχουν περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, που διαθέτουν πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας σε μεγάλο εύρος ειδικοτήτων και για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-Athina-2024.

Ειδικότερα, όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, να διερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε διαφορετικούς τομείς που τους ενδιαφέρουν, να ενημερωθούν για το εύρος των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και τις ειδικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις, καθώς και να συναντηθούν με εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) και να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό, θα μπορούν να συναντηθούν με μεγάλο αριθμό υποψηφίων για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, που διαθέτουν, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να συγκεντρώσουν βιογραφικά από τους υποψηφίους και να αναδείξουν σε πολύ σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που παρέχει η κάθε εταιρία.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, η ΔΥΠΑ θα υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους δεξιοτήτων, με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών από τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας. Παράλληλα, οι προσερχόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σχετικές πρωτοβουλίες σε ειδικό περίπτερο.

Σπύρος Πρωτοψάλτης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Σημαντικός αριθμός προσλήψεων

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δηλώνει ότι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχει μπει πλέον σε μία εξωστρεφή και δυναμική τροχιά, που στοχεύει στην παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες που αναζητούν εργασία και προς τις επιχειρήσεις που ψάχνουν προσωπικό.

Όπως επισημαίνει, οι «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ «αγκαλιάστηκαν» ήδη από το ξεκίνημά τους, πριν από δύο χρόνια, από τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα και ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός συμμετοχών, προσέλευσης και προσφερόμενων θέσεων εργασίας, αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που εδραιώνουμε με τους πολίτες και με τον κόσμο του επιχειρείν τα τελευταία χρόνια, καταφέρνοντας, ταυτόχρονα, να επιτυγχάνουμε σημαντικό αριθμό προσλήψεων, με περισσότερες από 5.000 προσλήψεις έως τώρα.

«Δίνοντας για ακόμα μία χρονιά προτεραιότητα σε δράσεις προώθησης της απασχόλησης, ξεκινάμε το 2024 με τη διοργάνωση της Αθήνας, που αποφασίσαμε να είναι διήμερη, ώστε όλοι οι πολίτες - που ψάχνουν για δουλειά ή θέλουν να αλλάξουν δουλειά - να μιλήσουν με τα στελέχη των επιχειρήσεων, να δώσουν το βιογραφικό τους και να κάνουν επιτόπου συνεντεύξεις εργασίας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ουσιαστικές δράσεις και υπηρεσίες, οι οποίες στηρίζουν τους ανέργους, που θέλουμε να ξέρουν ότι έχουν τη ΔΥΠΑ πάντοτε δίπλα τους» υπογραμμίζει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

