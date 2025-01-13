Κακοκαιρία: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας (χιονοπτώσεις και ολικός παγετός), με απόφαση των δημάρχων δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 14 Ιανουαρίου τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους, Κοζάνης, Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης, στους δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών της ΠΕ Φλώρινας.

Αντίθετα, στο Δήμο Σερβίων θα λειτουργήσουν μετά τις 9 πμ ενώ στο Δήμο Νεστορίου μετά τις 10πμ.

Τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά στο Δήμο 'Αργος Ορεστικού και στο Δήμο Καστοριάς.

Δήμος Νάουσας

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια) στον δήμο Νάουσας, με απόφαση του δημάρχου, Νίκου Κουτσογιάννη, λόγω των μετεωρολογικών εκτιμήσεων για σφοδρή χιονόπτωση.

Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου θα είναι ανοικτοί.

Δήμος Λαγκαδά

Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες του δήμου Λαγκαδά την Τρίτη 14 Ιανουαρίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου:

«Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την παράταση της αναστολής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και των Παιδικών Σταθμών, και για την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων».

Δήμος Ωραιοκάστρου

Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες του δήμου Ωραιοκάστρου την Τρίτη 14 Ιανουαρίου, λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου, «η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητριών και μαθητών, καθώς η χιονόπτωση κατά τόπους συνεχίζεται και επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου Ωραιοκάστρου:

«Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025, με απόφαση του δημάρχου, Παντελή Τσακίρη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια και ΚΔΑΠ Δήμου Ωραιοκάστρου), δεν θα λειτουργήσουν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή από το μεσημέρι της Κυριακής. Συστήνεται στους ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης να ακολουθήσουν τη σχετική απόφαση.



Η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητριών και μαθητών, καθώς η χιονόπτωση κατά τόπους συνεχίζεται και επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες».

Δήμος Πέλλας

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλες οι σχολικές μονάδες αύριο, Τρίτη 14 Ιανουαρίου, στον δήμο Πέλλας.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω της χιονόπτωσης.

