Οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό που τείνουν να γίνουν μόνιμες τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο νοσοκομείο της Κω, με τους κατοίκους να μην αισθάνονται όπως λένε στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, σιγουριά στο νησί τους.

Το νησί του Ιπποκράτη, όπου γεννήθηκε και διδάχθηκε η ιατρική επιστήμη κατά την αρχαιότητα, στο σήμερα πάσχει όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με απίστευτο και όμως πραγματικό πρώτο παράδειγμα της κατάστασης που επικρατεί να αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει προσωπικό για να οδηγήσει τα ασθενοφόρα τα οποία υπάρχουν παρόλα αυτά στο νησί.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του νοσοκομείου περιγράφουν τις βασικές ειδικότητες των γιατρών που λείπουν, ενώ ασθενείς αναγκάζονται πολλές φορές να μεταφέρονται με ιδιωτικά μέσα καθώς οι βάρδιες των πληρωμάτων δεν καλύπτουν και δεύτερο ασθενοφόρο.

«Τρέχουμε Κάλυμνο, Ρόδο... Αν προλάβεις το πλοίο, αν ζήσει ο άρρωστος σου να πάει Ρόδο ή Κάλυμνο, ή να πάει Κρήτη ή Αθήνα...Αν έρθει ΕΚΑΒ, αν δεν έρθει λόγω καιρικών συνθηκών...», περιγράφει χαρακτηριστικά ο Ιεροκλής Κωνσταντίνου, συγγενής ασθενούς συνοψίζοντας πως το νησί είναι αρκετά μίλια απομακρυσμένο από την Αθήνα.

Οπως συνοψίζει η Γαρυφαλλιά Καρανάσιου, Πρόεδρος των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, αυτό που πραγματικά πονάει και ενοχλεί όσους απασχολούνται στις νοσηλευτικές δομές είναι όσα αναγκαστικά βιώνουν εξαιτίας των συνθηκών οι ασθενείς αλλά και τα «γιατί» των συγγενών τους.

«Γιατί; Θα μπορούσε να έχει σωθεί».

Η κα Καρανάσιου επισημαίνει περιγράφοντας τα παραπάνω ότι τις περισσότερες φορές καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση της υγείας των ασθενών θα μπορούσαν να δώσουν πολύ απλά πράγματα που όμως δεν υπάρχουν.

Προσθέτει πως έτσι έχουν χαθεί πολλές ζωές που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί ενώ σε άλλο σημείο υπογραμμίζει τον εύλογο παράγοντα του ανθρώπινου λάθους εκ μέρους του ιατροφαρμακευτικού προσωπικού που αναγκάζεται έτσι να δουλέψει σε πρωτοφανής συνθήκες ακραίας πίεσης και έλλειψης μέσων χωρίς επιπρόσθετα «εργατικά χέρια» που κυριολεκτικά εν προκειμένω θα ήταν σωτήρια.

Η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Κω, Κατερίνα Γαβαλά ενδεικτικά σημειώνει πως ένα νοσοκομείο 70 θέσεων που προβλέπεται να στελεχώνεται από 40 γιατρούς λειτουργεί με 24 που πασχίζουν να εξυπηρετήσουν έναν πληθυσμό 40.000 κατοίκων που το καλοκαίρι γίνονται 200.000.

Ενδεικτικό για να περιγράψει τα παραπάνω είναι εξάλλου το γεγονός πως μέχρι και ο Γυναικολόγος του νησιού έχει κληθεί να κάνει διακομιδή ασθενούς που υπέστη καρδιακό.

Το θέμα της περίθαλψης είναι ίσως το μεγαλύτερο «αγκάθι» για το νησί που επί παραδείγματι δεν έχει παθολόγους, καρδιολόγους αλλά και διάφορες άλλες ειδικότητες.

Καθώς η αίθουσα των γραφείο των γιατρών παραμένει άδειο εδώ και τέσσερα χρόνια στο νοσοκομείο, η Συντονίστρια Διευθύντρια Μαρία Φρατζάκη συνοψίζει πως ενώ στο νησί δεν υπάρχει παθολόγος, εξυπηρετεί μόλις μια παιδίατρος ενώ καρδιολόγος άλλοτε υπάρχει κι άλλοτε δεν υπάρχει.

Εξίσου μεγάλα είναι και τα προβλήματα που καταγράφονται κατά καιρούς όσον αφορά τις υποδομές αφού πρόσφατα νερά έσταζαν μέσα στην αίθουσα χειρουργείου.

Σε κάθε περίπτωση η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εκτιμά πως όλες αυτές οι παθογένειες θα συρρικνωθούν σε πολύ σύντομο διάστημα εφόσον υπάρξει οργανωμένο πλάνο στελέχωσης με ιατρικό προσωπικό.

