Μυτιλήνη: Επιτέθηκε και τραυμάτισε άγνωστη του γυναίκα και αφέθηκε ελεύθερος

Συνελήφθη, χθες 12 Ιανουαρίου στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, 29χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για τα αδικήματα της απειλής και της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου ο συλληφθείς, προχθές 11 Ιανουαρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της πόλης, απείλησε, επιτέθηκε και τραυμάτισε χτυπώντας τη, νεαρή γυναίκα.

Η γυναίκα αυτή μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ μια και δεν γνώριζε τον άνδρα που της επιτέθηκε. Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ενώ τέλος άμεσα κατήγγειλε το γεγονός στην Αστυνομία.

Σήμερα ο συλληφθείς προσήχθη στην Εισαγγελία απ' όπου και αφέθηκε ελεύθερος.

Όπως έγινε γνωστό ο δράστης έχει συλληφθεί ξανά τον περασμένο Νοέμβριο για απρόκλητη επίθεση και τραυματισμό άλλου άγνωστου του ατόμου και είχε αφεθεί ελεύθερος και τότε. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει επιτεθεί ξανά κατά γυναικών κυρίως, αλλά και ανδρών, ενώ έχει χτυπήσει και ζώα, χωρίς ωστόσο οι πράξεις του αυτές να καταγγέλλονται πάντα στην Αστυνομία.

Το ότι αφέθηκε ελεύθερος και σήμερα, προκαλεί σύμφωνα με νομικούς κύκλους στη Μυτιλήνη, σοβαρό προβληματισμό για τα αποτελέσματα τυχόν περαιτέρω δράσης του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

