Κακοκαιρία «Π»: Κανονικά για Κρήτη αύριο- Πού θα παραμείνει απαγορευτικό

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου σε ορισμένα λιμάνια της χώρας, λόγω των ισχυρών νότιων ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ.

Κανονικά θα εκτελεστούν στις 10 το βράδυ τα δρομολόγια των πλοίων για την Κρήτη ενώ για τον Αργοσαρωνικό τα δρομολόγια γίνονται μόνο από πλοία κλειστού τύπου.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου .

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων που αναμένεται να υπάρξουν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πηγή: skai.gr

