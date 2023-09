Στο έλεος της κακοκαιρίας Elias η Βόρεια Εύβοια: Φούσκωσε το ποτάμι στις Ροβιές - «Διαλύθηκαν» οι δρόμοι - Μήνυμα από το 112 στο Μαντούδι Ελλάδα 10:18, 27.09.2023 linkedin

Το ένα μέτρο φτάνει το νερό στο Μαντούδι - Πληροφορίες για εγκλωβισμένους- Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους - Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο