Δορυφορική εικόνα δείχνει το μέγεθος της πλημμύρας στον θεσσαλικό κάμπο Ελλάδα 16:07, 06.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο χάρτης με τα δορυφορικά δεδομένα δείχνει με γαλάζιο χρώμα τις περιοχές της Θεσσαλίας που έχουν πλημμυρίσει