Εκκλησία για νέες ταυτότητες: Δεν προσβάλλεται η θρησκεία – Τη νομιμότητα κρίνει η δικαστική εξουσία Ελλάδα 15:41, 06.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Παρά ταύτα το θέμα μελετάται σε όλες τις προεκτάσεις του και θα παραπεμφθεί σε μελλοντική έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος