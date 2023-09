Συγκλονιστικές εικόνες διάσωσης παιδιών με γκρέιντερ τα ξημερώματα στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων- Φωτογραφίες Ελλάδα 08:19, 08.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Παιδιά, ηλικιωμένοι απομακρύνονται από το χωριό τους με γκρέιντερ- Μια απέραντη λίμνη με λασπόνερα η περιοχή