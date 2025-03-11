Την Τετάρτη θα πουν το τελευταίο αντίο στην Καίτη Κωνσταντίνου φίλοι και συγγενείς στην κηδεία της που θα πραγματοποιηθεί στο Αίγιο, όπως δήλωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η αγαπημένη Σωσώ από τα Εγκλήματα, άφησε την τελευταία της πνοή χτες το βράδυ, αφού έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.

Με την είδηση του θανάτου της, συνάδελφοι και φίλοι της από την αξέχαστη περίοδο ερμηνείας στην τηλεοπτική σειρά Εγκλήματα, συγκίνησαν με τις αναρτήσεις τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.