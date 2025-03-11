Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η τραγική είδηση της απώλειας της Καίτης Κωνσταντίνου, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας σε ηλικία 61 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η αγαπημένη ηθοποιός μάς χάρισε έναν από τους πιο ιδιαίτερους κωμικούς ρόλους στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, τη «Σωσώ» από τα «Εγκλήματα», σύζυγο του «Αλέκου Παπαδήμα» (Κώστας Κόκλας), τον οποίο ήθελε να δολοφονήσει, μαζί με όλους όσους δεν χώνευε.

Η «Σωσώ» αποτελεί έναν από τους πιο μοχθηρούς και πιο βιτριολικούς ρόλους της ελληνικής τηλεόρασης με την Καίτη Κωνσταντίνου να μετατρέπει όλη αυτή την κακία σε μια σειρά από ξεκαρδιστικές σκηνές και με ατάκες που άφησαν εποχή και που αντέχουν ακόμη και σήμερα.

Η «Σωσώ» φρόντιζε να κάνει τον βίο αβίωτο τόσο στον «Αλέκο», όσο και στη «Φλώρα» (Υρώ Μανέ), με την οποία την απατούσε ο άντρας της, αλλά και στον υπάλληλο του «Αλέκου», τον Μιχαλάκη (Σταύρος Νικολαΐδης).

Ακόμη και στην καλύτερή της φίλη την «Πέπη» (Φωτεινή Βαξεβάνη) έψηνε το ψάρι στη χείλη.

Χαρακτηριστικές είναι οι ατάκες όταν έγινε μητέρα και συμβούλευε το παιδί της πώς να πάει στο σχολείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.