Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της σύλληψης 66χρονης, η οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στις 8 Μαρτίου βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμά της στο κέντρο της Αθήνας το πτώμα της μητέρας της σε προχωρημένη σήψη μέσα σε σακούλες.

Από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη γυναίκα, αφότου απεβίωσε η μητέρα της, έκρυβε το πτώμα της για να μη χάσει τη δυνατότητα να μένει στο οίκημα που είχαν παραχωρήσει οικογενειακοί φίλοι στους γονείς της. Η υπόθεση έχει πάρει και άλλη σοκαριστική τροπή, αφού η συγκεκριμένη γυναίκα κατηγορείται ότι κακοποιούσε και τις γάτες που ήταν μέσα στο σπίτι της.

Το κουβάρι της κακοποίησης των ζώων, αλλά και ο εντοπισμός της σορού ξετυλίχθηκαν όταν ο ενοικιαστής του σπιτιού στην Κινέτα όπου έμενε πριν μετακομίσει στο κέντρο της Αθήνας, διαμαρτυρήθηκε για τα ενοίκια και της έκανε καταγγελία για κακοποίηση και άλλων γατιών που ζούσαν εκεί σε άθλιες συνθήκες. Τότε η 66χρονη, επειδή της έκαναν έξωση, ζήτησε βοήθεια από συγκεκριμένο φιλοζωικό σύλλογο και οι υπεύθυνοι μετά από λίγες μέρες αντιλήφθηκαν ότι έχει άλλα δυο σπίτια στην Αθήνα, όπως και άλλες γάτες στα συγκεκριμένα διαμερίσματα. Στην αρχή η 66χρονη τούς έλεγε ότι ζούσε μαζί με τη μητέρα της, που οι ένοικοι την είχαν να δουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν ειδοποίησαν τις Αρχές και ο διαχειριστής μαζί με τον ιδιοκτήτη μπήκαν μέσα στο σπίτι, η 66χρονη αναγκάστηκε να τους αποκαλύψει κρυμμένο το πτώμα της μητέρας της σε προχωρημένη σήψη.

Μέσα στο ακατάστατο διαμέρισμα βρέθηκαν γάτες μέσα σε κλουβιά, ατάιστες και χωρίς νερό για μέρες. Η υπόθεση πλέον έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

